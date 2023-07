Participez à une projection / débat « Le parti du cinéma » en présence des réalisateurs Image’Est – Pôle Patrimoine Nancy, 15 septembre 2023, Nancy.

Participez à une projection / débat « Le parti du cinéma » en présence des réalisateurs Vendredi 15 septembre, 20h00 Image’Est – Pôle Patrimoine

Projection du film Le Parti du cinéma en présence des deux réalisateurs

Salle Sadoul à Nancy

En décembre 2020, le Parti Communiste Français a célébré son centenaire. L’histoire de ce parti, qui a structuré la société française et qui a joué un rôle de premier plan dans la vie politique française du XXe siècle comporte un important volet cinématographique. Malgré sa grande richesse, celui-ci reste méconnu du grand public, voire même des communistes.

Pour la première fois dans un documentaire, Pauline Gallinari et Maxime Grember nous racontent l’épopée cinématographique du PCF à partir de films extraits des collections de Ciné-Archives.

A noter que le film sera précédé de la projection d’images d’archives inédites issues des collections d’Image’Est.

La bande annonce

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/545055933″}] Association des professionnels de l’image du Grand Est, Image’Est est le Pôle Régional d’Education aux Images de Lorraine, elle assure un soutien à la diffusion de la création régionale de documentaires et films courts et elle collecte, préserve et numérise le patrimoine audiovisuel, cinématographique et iconographique du Grand Est. A ce titre et fort de collections de près de 15.000 films et de plus de 1,2 million de photographies, elle copilote avec l’association Mira le projet de » Cinémathèque(s) du Grand Est « .

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:00:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

La Générale de production / Ciné-Archives