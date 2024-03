Image without Material 2/3 Salle Saint-Clair 3A Lyon, lundi 24 juin 2024.

Image without Material 2/3 Yang LI, Pierre-Alain MICHAUD Lundi 24 juin, 11h00 Salle Saint-Clair 3A

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-24T11:00:00+02:00 – 2024-06-24T12:30:00+02:00

Fin : 2024-06-24T11:00:00+02:00 – 2024-06-24T12:30:00+02:00

La culture chinoise estime que « l’existence naît du néant » et que l’image du monde est la réalisation d’événements humains (matières). La culture indienne croit également qu' »il n’y a rien au départ », que l’essence n’existe pas et que toutes les images sont des illusions. Les différentes cultures ne croient pas que les images soient nécessairement liées à la manifestation de la matière, ce qui offre une nouvelle perspective pour comprendre l’abondance de l’histoire de l’art. Du point de vue de l’histoire de l’art, le fondement de l’art de l’Asie orientale n’est ni la sculpture ni la peinture, mais l’art de l’écrit (que l’on traduit à tort par « calligraphie »). En tant qu’image, l' »écrit » n’a pas de matière et ne peut être obtenue par le croquis ou l’observation.

Cette session vise à développer une hypothèse négative et opposée au thème de cette conférence, en engageant une discussion critique, interdisciplinaire, diversifiée et multi- perspective, et à promouvoir une nouvelle compréhension de l’image.

Interventions :

Salle Saint-Clair 3A Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8106 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9557 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=8585 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9564 »}, {« link »: « https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148&preview=1&aig=-1&ai=9558 »}]