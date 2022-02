Image de Soi, Image de l’Autre : sortir de l’hiver Le 36Arles – 36,bd Clemenceau Arles Catégories d’évènement: Arles

Image de Soi, Image de l’Autre : sortir de l’hiver ————————————————– ### Atelier de photographie participative autour du portrait et de l’autoportrait animé par la photographe : N_VR ### L’atelier de photographie participative « Image de Soi, Image de l’Autre », permet aux participant.e.s d’apprivoiser leur propre image en passant par le regard de l’Autre; portraits et autoportraits permettent de travailler sur l’image de Soi renvoyée aux autres ainsi que sur le regard que l’on porte sur les autres et, par là, d’améliorer à la fois son estime de soi et son ouverture à l’autre. ### Prévoir un pique-nique à partager pour le dimanche et une clé USB pour récupérer vos photos en fin de stage.

75 euros, réduit 50 (étudiants, chômeurs…)

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T10:30:00 2022-03-20T17:30:00

