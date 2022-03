IMA Comedy Club L’Institut du Monde Arabe, 7 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du jeudi 07 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

dimanche

de 17h00 à 19h00

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h30

payant

Place à l’humour ! L’IMA Comedy Club revient pour une troisième saison du 7 au 10 avril 2022 ! Des talents passés par Montreux, Marrakech, Abidjan, New York, ou Hong Kong investissent la scène de l’IMA.

L’IMA Comedy Club se développe ! Au menu : trois soirées de gala, dont une “100% darija” en arabe dialectal maghrébin, une table-ronde sur l’humour, une rencontre littéraire, un atelier exceptionnel pour stand-uppeurs en herbe destiné aux lycéens, et un grand spectacle de clôture au cours duquel sera remis le prix “Coup de cœur de l’IMA Comedy Club”.

L’IMA s’appuie à nouveau sur une équipe de programmation de choc composée de Tarik Seddak, ancien directeur du Jamel Comedy Club et co-auteur de nombreux humoristes de stand-up, de Ouarda Benlaala, agent artistique chez Cinétalent et de Ianis Cucco, programmateur et directeur de production.

Jeudi 10 mars 2022

20h | Escale à l’Apollo Théâtre : Kamel Abdat et Malik Belkhodja

Apollo Théâtre, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Après avoir foulé la scène de l’IMA Comedy Club, Kamel Abdat et Malik Belkhodja, lauréats 2020 et 2021 du prix « Coup de cœur de l’IMA Comedy Club » investissent l’Apollo Théâtre pour vous faire découvrir leur spectacle.

Jeudi 7 avril 2022

À 19h | Soirée de gala “100% darija”, en arabe dialectal maghrébin

Auditorium (niveau -2)

Avec Kamel Abdat et Sabrine Zayani.

EN SAVOIR PLUS

RÉSERVER SON BILLET

Vendredi 8 avril 2022

À 19h | Soirée de gala

Auditorium (niveau -2)

Avec Elodie Arnould, Maff Derulo, Nash Up, Redouane Behache, Urbain, Zatis & Kalvin

Maître de cérémonie : Oualas

EN SAVOIR PLUS

RÉSERVER SON BILLET

Samedi 9 avril 2022

À 16h30 | Rencontre littéraire “spécial humour” : Une heure avec… Mourad Winter, L’Amour, c’est surcoté (Éditions Robert Laffont)

Bibliothèque (niveau 1), entrée libre dans la limite des places disponibles

Le rendez-vous littéraire de l’Institut du monde arabe pour faire connaître, découvrir et entendre les auteurs arabophones et francophones, émergents et confirmés, venant ou parlant du monde arabe. Le samedi 9 avril, l’humour s’invite jusque dans la bibliothèque de l’IMA : rendez-vous avec l’humoriste Mourad Winter.

EN SAVOIR PLUS

À 17h45 | Table ronde : “L’humour à l’heure des plateformes de streaming”

Salle du Haut Conseil (niveau 9), entrée libre dans la limite des places disponibles

À 19h | Soirée de gala

Auditorium (niveau -2)

Avec Alexandra Pizzagali, Certe Mathurin, Doully, Félix Dhjan, Louis Chappey, Meryem Benoua…

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/spectacles/2022/ima-comedy-club-3e-edition-du-7-au-10-avril-2022

Humour

Date complète :

2022-04-07T19:00:00+01:00_2022-04-07T20:30:00+01:00;2022-04-08T19:00:00+01:00_2022-04-08T20:30:00+01:00;2022-04-09T19:00:00+01:00_2022-04-09T20:30:00+01:00;2022-04-10T17:00:00+01:00_2022-04-10T19:00:00+01:00

DR