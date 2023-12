IMA Comedy Club, 5e édition L’Institut du Monde Arabe Paris, 31 janvier 2024 00:00, Paris.

Fort du succès de l’édition 2023, l’IMA Comedy Club célèbre avec bonheur ses cinq ans autour d’un nouveau programme détonnant : soirée d’ouverture avec un florilège de jeunes talents, soirée « Habibi » spécial queer, spectacles en dialectal –marocain par Jalil Tijani, tunisien par Lotfi Abdelli – gala de clôture avec Sophia Haram, qu’on ne présente plus… Du rire pour toutes et pour tous, à ne rater sous aucun prétexte !

Le stand up est l’un des arts de la scène le plus en prise avec le monde comme il va. Insolent, connecté, engagé, plus que toute autre forme d’expression orale il nous conduit à reconsidérer l’actualité, notre quotidien, nos amours, la société dans laquelle nous vivons, sous l’angle percussif d’un humour tantôt joyeux, tantôt grinçant, parfois provoquant, toujours décalé. Fort du succès remporté lors de l’édition 2023, l’IMA Comedy Club célèbre avec bonheur ses cinq ans et compose à cette occasion un programme détonnant. Il reconduit pour la seconde année un gala 100% queer, convie près de 20 humoristes confirmés et émergents des scènes francophones et arabophones, faisant de l’IMA, le temps d’un festival, le centre vif de l’humour métissé.

Un.e jeune talent émergent.e, au terme d’ateliers conduits par Tarik Seddak (ancien directeur artistique de Studio Bagel, Golden moustache et du Jamel Comedy Club) et l’humoriste Christine Berrou, se verra offrir la possibilité de monter sur la scène de l’IMA pour la première fois lors de la soirée d’ouverture.

Avec Lotfi Abdelli, Alicia, Sophia Aram, Brahms, Marina Cars, Dena, Mahaut Drama, Jessé, Blandine Lehout, Akim Omiri, Tony Saint-Laurent, Noam Sinseau, Tahnee, Pierre Thevenoux, Jalil Tijani, Lou Trotignon…

Direction artistique Ianis Cucco (programmateur et directeur de production) et Tarik Seddak. Consultante programmation Ouarda Benlaala (Cinétalents).

Mercredi 31 janvier 2024

20h | Soirée d’ouverture

Auditorium (niveau -2)

Avec Akim Omiri, Blandine Lehout, Brahms, Marina Cars, Pierre Thevenoux, Tony Saint-Laurent…

Première partie par un(e) jeune talent sélectionné(e) à l’issue des ateliers menés en partenariat avec la ville d’Argenteuil.

Jeudi 1er février 2024

À 20h | Soirée de gala Habibi

Auditorium (niveau -2)

Avec Alicia, Dena, Mahaut Drama, Jessé, Noam Sinseau, Tahnee et Lou Trotignon

Vendredi 2 février 2023

À 20h | Soirée en arabe dialectal marocain

Nouveau spectacle de Jalil Tijani

Auditorium (niveau -2)

Pour son nouveau spectacle, Jalil Tijani revient avec de nouveaux personnages, dans des situations encore plus absurdes. Plus intime, fait de constats lucides et d’imaginaires hilarants, le nouveau spectacle de l’humoriste est éminemment généreux.

Samedi 3 février 2024

À 20h | Soirée en arabe dialectal tunisien

Made in Ghorba de Lotfi Abdelli

Auditorium (niveau -2)

Son spectacle Made In Ghorba promet un humour sans limites avec pour seul mot d’ordre le rire dans tous ses états. Un Lotfi Abdelli qui se lance à lui-même un défi pour se surpasser et étonner encore et encore son public fidèle !

Dimanche 4 février 2024

À 17h | Soirée de clôture

Le monde d’après de Sophia Aram

Auditorium (niveau -2)

Clôture en beauté avec Sophia Aram qui présente son dernier spectacle Le monde d’après : « Pour mon 5ème spectacle, j’ai choisi de m’amuser avec la dinguerie d’une époque réussissant l’exploit de ressusciter les timbrés que l’on croyait oubliés et d’en inventer de nouveaux qui n’ont rien à envier aux premiers. »

Tarifs

Par soirée :

Plein tarif : 26€

Adhérents et Amis de l’IMA : 22 €

– de 26 ans : 12€

