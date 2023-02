IMA Comedy Club, 4ème édition AUDITORIUM RAFIK HARIRI, 8 février 2023, PARIS.

L'IMA Comedy Club revient pour une quatrième saison – placée sous le signe de l'amour – du 8 au 12 février 2023 ! Parrainée par l'acteur, réalisateur, humoriste et scénariste Patrick Timsit, cette nouvelle édition de l'IMA Comedy Club est placée sous le signe de l'amour. Durant près d'une semaine, l'Institut du monde arabe donnera le micro à près de 20 stand uppeurs.euses qui axeront leurs performances corrosives sur les relations amoureuses – la rencontre, la vie à deux, les échecs amoureux… En écho à l'exposition "Habibi, les révolutions de l'amour", un gala queer inaugurera la manifestation qui cette année encore proposera également un spectacle arabophone, en dialecte tunisien. Trois jeunes artistes émergents, au terme d'ateliers conduits par Tarik Seddak (ancien directeur artistique de Studio Bagel, Golden moustache et du Jamel Comedy Club) et l'humoriste David Azencot à Argenteuil, se verront offrir la possibilité de monter sur la scène de l'IMA pour la première fois lors des trois dernières soirées de l'IMA Comedy Club. Pour cette nouvelle formule thématique, l'IMA s'appuie sur une équipe de programmation composée de Ouarda Benlaala (Cinétalents), Ianis Cucco (programmateur et directeur de production) et Tarik Seddak. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

AUDITORIUM RAFIK HARIRI PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD 75005

