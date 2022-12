IMA Comedy Club, 4e édition L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

IMA Comedy Club, 4e édition L’Institut du Monde Arabe, 8 février 2023, Paris. Du mercredi 08 février 2023 au dimanche 12 février 2023 :

. payant Plein tarif : 20€

Adhérents et Amis de l’IMA : 16 €

– de 26 ans : 12€ L’IMA Comedy Club revient pour une quatrième saison – placée sous le signe de l’amour – du 8 au 12 février 2023 ! Parrainée par l’acteur, réalisateur, humoriste et scénariste Patrick Timsit, cette nouvelle édition de l’IMA Comedy Club est placée sous le signe de l’amour. Durant près d’une semaine, l’Institut du monde arabe donnera le micro à près de 20 stand-uppeurs.euses qui axeront leurs performances corrosives sur les relations amoureuses – la rencontre, la vie à deux, les échecs amoureux… En écho à l’exposition “Habibi, les révolutions de l’amour”, un gala queer inaugurera la manifestation qui cette année encore proposera également un spectacle arabophone, en dialecte tunisien. Trois jeunes artistes émergents, au terme d’ateliers conduits par Tarik Seddak (ancien directeur artistique de Studio Bagel, Golden moustache et du Jamel Comedy Club) et l’humoriste David Azencot à Argenteuil, se verront offrir la possibilité de monter sur la scène de l’IMA pour la première fois lors des trois dernières soirées de l’IMA Comedy Club. Pour cette nouvelle formule thématique, l’IMA s’appuie sur une équipe de programmation composée de Ouarda Benlaala (Cinétalents), Ianis Cucco (programmateur et directeur de production) et Tarik Seddak. Mercredi 8 février 2023 20h | Soirée de gala queer Auditorium (niveau -2) Avec Marine Baousson, Naëlle Dariya, Léa Lando, Lolla Wesh et Yohann Lavéant Maître de cérémonie : Jérémy Lorca En écho à l’exposition Habibi, les révolutions de l’amour RESERVER SON BILLET Jeudi 9 février 2023 À 20h | Soirée de gala en arabe dialectal tunisien Spectacle de Jaafar Guesmi RÉSERVER SON BILLET Vendredi 10 février 2023 À 20h | Soirée de gala Auditorium (niveau -2) Avec Camille Lavabre, Emy, Franjo, Mahé, Nino Arial et Umut Köker Maître de cérémonie : Tareek Première partie par un jeune talent d’Argenteuil RÉSERVER SON BILLET Samedi 11 février 2023 À 16h30 | Rencontre littéraire « spécial humour » : Une heure avec… Les rencontres littéraires de l’IMA Bibliothèque (niveau 1), entrée libre dans la limite des places disponibles Programmation en cours À 20h | Soirée de gala Auditorium (niveau -2) Avec ​Ilyes Mela, Odah, Rodrigue, Ryad Graham, Serine Ayari et Yassir Maître de cérémonie : Kevin Razy Première partie par un jeune talent d’Argenteuil RÉSERVER SON BILLET Dimanche 12 février 2023 À 17h | Soirée de clôture Spectacle solo Auditorium (niveau -2) Le nom de l’humoriste qui viendra faire son spectacle solo à l’IMA sera dévoilé très prochainement. Première partie par un jeune talent d’Argenteuil La Sacem est ravie de soutenir l’Institut du monde arabe pour le développement de l’IMA Comedy Club, un rendez-vous qui participe à la promotion de l’humour et offre un cadre ainsi que des outils professionnels pour les artistes humoristes programmés. L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris Contact : https://www.imarabe.org/fr/actualites/spectacles/2022/ima-comedy-club-4e-edition-du-8-au-12-fevrier-2023

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Institut du Monde Arabe Adresse 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Ville Paris lieuville L'Institut du Monde Arabe Paris Departement Paris

L'Institut du Monde Arabe Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

IMA Comedy Club, 4e édition L’Institut du Monde Arabe 2023-02-08 was last modified: by IMA Comedy Club, 4e édition L’Institut du Monde Arabe L'Institut du Monde Arabe 8 février 2023 L'Institut du Monde Arabe Paris Paris

Paris Paris