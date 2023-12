IMA Comedy Club 2024 | Soirée Habibi L’Institut du Monde Arabe Paris, 1 février 2024, Paris.

Le jeudi 01 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. A partir de 1 ans. payant

Tarif plein 26 euros

Tarif réduit 22 euros

Tarif -26 ans 12 euros

Pour la seconde année consécutive, l’IMA Comedy Club accueille une soirée queer « Habibi » menée par l’humoriste Alicia, entourée de Mahaut Drama, Noam Sinseau, Lou Trotignon, Jessé, Dena et Tahnee.

MC : Alicia

Alicia est une humoriste féministe et queer, fondatrice de Good Girls Comedy Club. Drôle pour certain.es, engagée pour d’autres, elle interroge l’absurdité des rapports hommes-femmes, les tabous liés aux femmes, la santé mentale…, avec un talent et un charisme irrésistibles.

Mahaut Drama

Chroniqueuse sur France Inter, animatrice de podcasts et passionnée de politique, Mahaut Drama débute le stand-up en 2017 en s’appuyant sur ses sujets de prédilection : l’actualité, le féminisme et les thèmes LGBTQIA+. Aux côtés de Tahnee et de Lucie Carbonne, Mahaut Drama co-crée le Comédie Love, la première scène queer et féministe de stand-up à Paris.

Dena

Un pied à Bruxelles, un pied en Flandre, le cœur en Iran. Dena, c’est 100.000 watts d’énergie positive ! D’origine iranienne, cette jeune femme navigue entre deux cultures, entre Orient et Occident, avec humour, autodérision, tendresse et intelligence.

Noam Sinseau

Humoriste, danseur, poète et bien plus encore… Noam est la plus star de tes copines. Animé par la justice sociale, la Martinique et les routines capillaires (faux), il utilise l’art pour diffuser ses différents messages.

Lou Trotignon

Lou raconte avec humour son histoire personnelle de transition : de la prise de testostérone, en passant par le strip-tease jusqu’à la découverte du monde queer. Lou se fait l’écho de questions que l’on se pose : sommes-nous obligé.e.s d’être ce qu’on nous a dit d’être ? Peut-on réinventer son corps, son rapport à l’amour ? Est-il possible de récrire sa propre histoire ? ».

Jessé

Jessé se lance dans le one man show il y a un an. Pendant le confinement, il écrit son histoire, celle atypique d’un garçon ayant grandi dans la campagne dijonnaise, élevé avec amour par une famille singulière, en proie au harcèlement scolaire, aux multiples questionnements sur son identité et sa place dans la société. Jessé fait ses débuts sur scène en 2022 à La Petite Loge Jesse et nous bouleverse par sa plume pleine de poésie, son histoire touchante et drôle, porteuse d’un message universel sur la transmission. Il obtient le prix d’écriture décerné par la SACD lors du festival du FUP en 2022.

Tahnee

Tahnee est une comédienne, humoriste et chroniqueuse pour divers médias. Révélée lors de l’émission SOIXANTE 2 sur Canal+ et par la chaîne du festival de Montreux, Tahnee adopte sur scène un regard décalé sur la société. Dans un stand-up festif, elle aborde avec humour des sujets tels que le racisme, l’homophobie, l’écologie… Son spectacle « L’autre » se joue chaque semaine à La Nouvelle Seine et en tournée dans toute la France.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/spectacles/ima-comedy-club-2024-soiree-habibi?_gl=1*2kgfy0*_up*MQ..*_ga*MTk2MDczNjMzNS4xNzAyMzk5Mjk2*_ga_8SQYJBHGHK*MTcwMjM5OTI5Ni4xLjAuMTcwMjM5OTI5Ni4wLjAuMA..

