Pour l’ouverture de la cinquième édition de l’IMA Comedy Club Younes Depardieu ouvre le festival, entouré des humoristes Akim Omiri, Blandine Lehout, Brahms, Marina Cars, Pierre Thevenoux et Tony-Saint-Laurent.

MC : Younes Depardieu

Younes Depardieu, est un comédien et humoriste ayant été l’une des moitiés du duo Younès & Bambi. Passé par le Jamel Comedy Club et le Marrakech du rire aux côtés de Bambi, Younes se fait notamment connaitre sur Instagram. Il présente actuellement son premier spectacle solo au Point Virgule.

Akim Omiri

Passé par YouTube et le cinéma, Akim Omiri trouve sa passion en montant sur scène. Touchant et engagé, il sait se montrer tranchant et trouve matière à rire de tout ce qui lui arrive. Akim Omiri est aussi le créateur de nombreuses fictions qui ont fait des millions de vues sur YouTube avec « Golden Moustache », « SideKick » ou sur sa propre chaîne.

Blandine Lehout

Blandine, c’est un peu l’amie qu’on aimerait avoir dans sa bande… selon elle ! Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite. La tête pleine de questions existentielles aussi profondes que “pourquoi elle, quand elle sourit elle a un double menton?” Blandine n’hésite pas à poser tout haut les questions que tout le monde se pose tout bas.

Brahms

Ancien banquier, Brahms se lance dans le stand-up en 2017 et se produit entre autres au Fridge Comedy Club, Jamel Comedy Club, au Point-Virgule ou encore au Paname art café. Révélation de la Nuit des talents 2017 au Palais Omnisports de Thiais, Prix du Public Festival Arti Show 2018, il présente actuellement son dernier spectacle au Métropole à Paris.

Marina Cars

Il y a 10 ans, Marina Cars crée son tout premier spectacle « Marina Cars l’ouvre un peu ». Elle se fait rapidement connaître sur les réseaux sociaux en postant des vidéos humoristiques. On a pu l’apercevoir dans la saison 10 du Jamel Comedy Club sur Canal Plus. Passée par l’Apollo Théâtre, le Sentier des Halles et l’Européen, elle présente son nouveau spectacle « Nénettes » depuis septembre 2021 à Paris au Grand Point-Virgule ainsi qu’en tournée dans toute la France. Elle y interprète plusieurs personnages féminins issus de ses vidéos sur les réseaux sociaux qui connaissent un grand succès.

Pierre Thevenoux

Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les scènes parisiennes, Pierre Thevenoux propose un stand-up grinçant et efficace. Il parle tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons… Les sujets ne manquent pas.

Tony Saint-Lauren

Humoriste et acteur français, Tony intègre en 2013 la troupe du Jamel Comedy Club. Il participe à deux éditions du Marrakech du rire et se produit en première partie de Gad Elmaleh sur le spectacle “Sans tambour ». Tony est de retour depuis janvier 2023 avec son nouveau spectacle décapant et plein d’autodérision, en tournée dans toute la France et actuellement à l’Apollo Théâtre.

