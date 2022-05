IM PRO – ST CAMILLE DE VELAINE EN HAYE – LE TOUR DU MONDE DES MUSIQUES EN CIRQUE

2022-05-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-24 Après des longs mois de confinement, les élèves extraordinaires de l’IMPRo saint Camille vous proposent de voyager autour du monde avec eux et de découvrir des instruments de musique originaires des quatre coins du monde. En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. dernière mise à jour : 2022-04-10 par

