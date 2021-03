Paris Centre Paris Anim' Louis Lumière Paris I’m not your negro Centre Paris Anim’ Louis Lumière Paris Catégorie d’évènement: Paris

À partir des textes de l’écrivain noir américain James Baldwin (1924-1987), le cinéaste Raoul Peck revisite les années sanglantes de lutte pour les droits civiques, à travers notamment les assassinats de Martin Luther King Jr., Medgar Evers et Malcolm X. Un éblouissant réquisitoire sur la question raciale. Projection du film documentaire de Raoul Peck – 2016 (1h35) Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

2021-03-19T20:00:00 2021-03-19T22:00:00

