I’m deranged + Deux flics etc… – Carte blanche Label Grosse Théâtre Nouveau Studio Théâtre, 6 novembre 2021, Nantes.

Horaire : 18:00

Représentations les 29 et 30 octobre 2021

Théâtre. Grosse Théâtre reçoit la comédienne auteure Mina Kavani et le dramaturge Rémi De Vos pour la présentation de deux textes inédits.18h30 – I’m deranged – Lecture de Mina Kavani – Durée : 1h.?”I’m deranged ce sont mes rêves, mes cauchemars, mes désirs et mes passions achevées et inachevées : c’est mon exil. L’exil déjà commencé dans mon propre pays. L’exil imposé par la République islamique dès mon enfance, où nous étions – déjà – exilés dans notre maison, dans les rues de Téhéran. Nous étions des étrangers. J’étais déjà une étrangère dans mon pays qui rêvait d’ailleurs et cet exil a continué… Aujourd’hui c’est en France que je suis en exil et cela fait 7 ans que je ne peux pas retourner dans mon pays et je rêve de ma vie à Téhéran, et je continue de rêver d’ailleurs. À partir du moment où l’on décide d’être des artistes libres et sans censure, dans notre corps et notre tête, nous sommes tous condamnés à l’exil, à cause des hommes de pouvoir et de leur fascisme. Que l’on reste où que l’on parte nous sommes condamnés à cet exil. (…)”?20h00 – Deux flics – Lecture avec Rémi De Vos et Jacques Descorde – Durée 45 min .?Deux policiers se retrouvent tôt le matin dans les vestiaires du commissariat. Dominique s’est sévèrement disputé avec sa femme la veille au soir et tient des propos inquiétants sur l’état de son couple. Gilles essaie d’aider son collègue déprimé en parlant avec lui, mais Dominique envisage le pire. Ayant enfilés leur uniforme, ils partent travailler… Nous les retrouvons le soir dans les vestiaires du commissariat remettre leurs habits civils. De manière assez spectaculaire, Dominique a chassé les idées noires de sa tête et semble voir l’avenir de son couple avec sérénité. Gilles s’en étonne. Que s’est-il passé dans la journée qui a pu faire advenir un tel retournement ?

