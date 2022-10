I’m deranged – de et par Mina Kavani – Saison TU-Nantes TU-Nantes, 10 novembre 2022, Nantes.

Un monologue écrit, mis en scène et interprété par Mina Kavani. Un récit poignant sur le sentiment d’exil, un cri pour la liberté. Parce qu’elle rêvait d’un théâtre et d’un cinéma loin de la dictature et de la censure, Mina Kavani a dû quitter son pays, l’Iran, et comme toute une génération d’artistes, elle a rêvé d’ailleurs. Exilée depuis sept ans, après sa participation comme premier rôle féminin dans le film engagé “Red Rose” réalisé par Sepideh Farsi, c’est maintenant de Téhéran qu’elle rêve. “I’m deranged” raconte la douleur et la vie suspendue, le chemin d’une femme à travers la dictature et l’exil. Seule sur scène, Mina dissèque son sentiment d’exil en mêlant les registres oniriques, poétiques, grotesques ou encore surréalistes. Elle y sublime cette douleur et ses tourments. Portée par la musique de Siavash Amini, interdit quant à lui de quitter le territoire iranien, Mina Kavani nous fait entrer dans son cœur et sa tête. Un sort qu’il et elle partagent avec de nombreux artistes iraniens, exilés à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays. “I’m deranged” est avant tout un cri de liberté. Nécessaire et puissant. Public : à partir de 15 ans Durée : 1h

