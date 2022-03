IM ABENDSONNENDUFTE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

IM ABENDSONNENDUFTE Le Mans, 5 mars 2022, Le Mans. IM ABENDSONNENDUFTE La Fonderie 2 Rue de la Fonderie Le Mans

2022-03-05 – 2022-03-05 La Fonderie 2 Rue de la Fonderie

Le Mans Sarthe EUR Samedi 5 mars 2022, 11h (entrée libre)

La fièvre du samedi matin n°117

À la rencontre de Gustav Mahler

Ensemble Offrandes / PESSV / Conservatoire du Mans

En prélude aux concerts du samedi 5 mars (20h) et dimanche 6 mars (16h), les jeunes musicien(ne)s du Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire et du Conservatoire du Mans, en compagnie des musiciens d’Offrandes, présentent leurs visions croisées de l’œuvre de Gustav Mahler, à travers des réécritures d’une très grande inventivité. Le lieu Samedi 5 mars 2022, 11h (entrée libre)

La fièvre du samedi matin n°117

À la rencontre de Gustav Mahler

Ensemble Offrandes / PESSV / Conservatoire du Mans

En prélude aux concerts du samedi 5 mars (20h) et dimanche 6 mars (16h), les jeunes musicien(ne)s du Pont Supérieur Bretagne-Pays de la Loire et du Conservatoire du Mans, en compagnie des musiciens d’Offrandes, présentent leurs visions croisées de l’œuvre de Gustav Mahler, à travers des réécritures d’une très grande inventivité. La Fonderie 2 Rue de la Fonderie Le Mans

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu Le Mans Adresse La Fonderie 2 Rue de la Fonderie Ville Le Mans lieuville La Fonderie 2 Rue de la Fonderie Le Mans Departement Sarthe

Le Mans Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/

IM ABENDSONNENDUFTE Le Mans 2022-03-05 was last modified: by IM ABENDSONNENDUFTE Le Mans Le Mans 5 mars 2022 le mans sarthe

Le Mans Sarthe