6Mic, le jeudi 15 juillet à 18:00

ILYES YANGUI Auteur, compositeur, interprète, Ilyès Yangui cultive un univers personnel emprunt de sincérité. C’est une véritable expérience intérieure qu’il nous invite à partager… Son expérience intérieure: entre ivresse de l’amour, vertige de la révolte et conscience sensible de son humanité. L’écriture et la musique permettent à Ilyès Yangui de se trouver et de se retrouver, avec authenticité, enfin face à lui-même. Les mots, les sons, deviennent des exutoires qui le libèrent de ses émotions. Il se dévoile et se livre dès lors au travers d’émotions, dont la variété et la diversité permettent à chacun de retrouver une part de lui-même. Une émotion, un partage, une authenticité. INFOS PRATIQUES > Gratuit > À partir de 18h > Bar & restauration sur place

Entrée libre

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T20:00:00