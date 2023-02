Ilyes Djadel – Vrai (Paris) PALAIS DES GLACES, 9 février 2023, PARIS.

SAS Endorphine Prod (PLATESTV-D-2022-005216) présente : ILYES DJADELVraiAprès un parcours scolaire chaotique et des millions de vues sur les réseaux sociaux, le dernier né du Jamel Comedy Club débarque sur scène. De la cité au lycée catholique, il vous raconte tout ! Le Saviez-vous ? Ses passages très remarqués dans les comedy clubs parisiens lui permettront de travailler aux côtés des plus grands, notamment Kev Adams, avec qui il partira en tournée dans les plus grandes salles de France. Nom(s) artiste(s) : Ilyes DJADELNom metteur en scène : Mohamed AMIDINom auteur : Ilyes DJADEL, Yassine ALAMI, Maheyedine BEGHENOU, Mohammed ZERKOUCHE, Zakaria Meggouane Informations pratiques :Grande salle accessible aux PMR. Arriver 15 min avant, fouille de sécurité. Parking proche rue de Malte. Métro stations République ou Goncourt (lignes 3, 5, 8, 9 et 11), bus n° 75 arrêt Jules Ferry.Réservation PMR : 01 42 02 27 17 (Guichet)

Après un parcours scolaire chaotique et des millions de vues sur les réseaux sociaux, le dernier né du Jamel Comedy Club débarque sur scène. De la cité au lycée catholique, il vous raconte tout ! Le Saviez-vous ? Ses passages très remarqués dans les comedy clubs parisiens lui permettront de travailler aux côtés des plus grands, notamment Kev Adams, avec qui il partira en tournée dans les plus grandes salles de France.

