ILYES DJADEL LE PALAIS D’AURON Bourges, mercredi 11 décembre 2024.

À seulement 25 ans, Ilyes Djadel, est la nouvelle révélation de l’humour qui n’a cessé de marquer les esprits depuis son passage au Marrakech du Rire en 2022. Après un parcours scolaire chaotique et plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, de la cité au lycée catholique, le dernier né du Jamel Comedy Club nous raconte tout sur scène !Ses passages très remarqués dans les comedy clubs parisiens lui permettent de travailler aux côtés des plus grands, et de lancer son premier spectacle intitulé « VRAI », produit par Kev Adams et Jamel Debbouze. Après le succès d’une première série de 3 mois au Palais des Glaces à Paris au printemps 2023, Ilyes Djadel y est revenu pour 35 représentations à l’automne de la même année, toutes sold out, soit un cumul de plus de 30 000 spectateurs.En 2024, Ilyes Djadel part en tournée dans toute la France, Suisse et Belgique avec notamment 3 dates exceptionnelles à La Cigale en juin. incontournable, Ilyes Djadel ne s’arrête pas là et prolonge le VRAI Tour à l’automne 2024 en choisissant des salles toujours plus grandes. Retrouvez-le dès octobre près de chez vous !

Tarif : 35.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-12-11 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE PALAIS D’AURON 7 BD LAMARCK 18000 Bourges 18