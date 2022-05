Ilu’mine #3 Campo Santo Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Ilu’mine #3 Campo Santo, 11 juin 2022, Orléans. Ilu’mine #3

du samedi 11 juin au dimanche 12 juin à Campo Santo

3 eme édition. 40 créateurs seront présents. Ateliers DIY 1 food truck Des nouveaux, des fidèles et toujours de jolies créations artisanales. Nous vous présenterons les exposants à partir du 1er mai sur notre page. Inviter, partager pour soutenir nos créateurs.

Entrée libre

Marché expo artisanat Campo Santo Campo Santo, orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T10:00:00 2022-06-12T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Campo Santo Adresse Campo Santo, orléans Ville Orléans lieuville Campo Santo Orléans Departement Loiret

Campo Santo Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Ilu’mine #3 Campo Santo 2022-06-11 was last modified: by Ilu’mine #3 Campo Santo Campo Santo 11 juin 2022 Campo Santo Orléans orléans

Orléans Loiret