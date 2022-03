Ils sont vivants Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

Seine-Maritime

Ils sont vivants

Espace Aragon, le samedi 19 mars

Espace Aragon, le samedi 19 mars à 18:30

Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4,20 € et Tarif Carte Labo 3,10 €

Ils sont vivants est à l’origine un projet de Marina Foïs, inspiré par le récit de Béatrice Huret, Calais mon amour. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T18:30:00 2022-03-19T20:20:00

