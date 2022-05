ILS SONT VIVANTS Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

ILS SONT VIVANTS Clermont-l’Hérault, 12 mai 2022, Clermont-l'Hérault. ILS SONT VIVANTS Clermont-l’Hérault

2022-05-12 – 2022-05-12

Clermont-l’Hérault Hérault EUR 6.5 L’acteur Jérémie Elkaïm adapte l’histoire vraie de Béatrice Huret et filme une histoire d’amour prenant place dans la « jungle de Calais ». Un drame social vibrant. Film en présence des représentants de Attac. L’acteur Jérémie Elkaïm adapte l’histoire vraie de Béatrice Huret et filme une histoire d’amour prenant place dans la « jungle de Calais ». Un drame social vibrant. Film en présence des représentants de Attac. +33 4 67 96 03 95 L’acteur Jérémie Elkaïm adapte l’histoire vraie de Béatrice Huret et filme une histoire d’amour prenant place dans la « jungle de Calais ». Un drame social vibrant. Film en présence des représentants de Attac. Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Clermont-l'Hérault Adresse Ville Clermont-l'Hérault lieuville Clermont-l'Hérault Departement Hérault

Clermont-l'Hérault Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-lherault/

ILS SONT VIVANTS Clermont-l’Hérault 2022-05-12 was last modified: by ILS SONT VIVANTS Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault 12 mai 2022 Clermont-l'Hérault Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault