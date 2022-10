Ils Scènent présente François Mallet dans « Heureux soient les Fêlés »

2022-12-04 16:30:00 – 2022-12-04 19:00:00 13 13 EUR L’association Ils Scènent présente … François MALLET dans « Heureux soient les fêlés »

Lyon (one man show)

Bipolaire, gay et patineur artistique : autant vous dire que si François était né aux États-Unis, il y a longtemps qu’il serait une icône avec un show humoristique sur glace, Céline Dion en première partie. En attendant, il joue aux Vendanges de l’Humour et c’est un peu son Vegas à lui.

Morceaux choisis d’une jeune existence rythmée par cette perpétuelle urgence de vie où folie et sensibilité sont des affaires quotidiennes, jonchées de ces personnages délirants mais toujours criants d’amour et de vérité.

