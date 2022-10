Ils Scènent et les Vendanges de l’Humour présentent Thibaud Agoston dans « Homme Moderne »

Ils Scènent et les Vendanges de l’Humour présentent Thibaud Agoston dans « Homme Moderne », 13 novembre 2022, . Ils Scènent et les Vendanges de l’Humour présentent Thibaud Agoston dans « Homme Moderne »



2022-11-13 16:30:00 – 2022-11-13 19:00:00 12 12 EUR L’association Ils Scènent s’associe au festival Les Vendanges de l’Humour édition 2022 qui se tiendra du 11 au 26 novembre sur le bassin mâconnais, vous présente, à la Cave à Musique, Thibaud Agoston dans son spectacle « HOMME MODERNE » ! THIBAUD AGOSTON dans « HOMME MODERNE »

Thibaud Agoston, humoriste genevois, est l’espoir du stand-up, il se moque des travers de notre société avec une plume piquante et une aisance déroutante. Son spectacle Homme Moderne lui a permis de gagner plusieurs prix de boutades (oui ça existe !) en Suisse, en France et en Belgique. Parallèlement à ce spectacle, il lui arrive de faire des chroniques à la radio, les Bras Cassés sur Couleur 3 ou les Beaux Parleurs. Durant le confinement, il a décidé de créer un spectacle entièrement basé sur les thèmes du public, récoltant des idées pour des sketchs mais aussi pour l’affiche, le décor et le titre du spectacle. Résultat … 43 thèmes, 1h15 de blagues et le tout disponible entièrement sur YouTube.

Quelques-uns de ses derniers prix : Grand Prix au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021 / Prix Raymond Errera au Festival du Rire de Rochefort (FIRR) 2021 / Prix nouveau talent écriture SACD / Prix du public au festival Lyon Gerson / Prix des jeunes au Festival de Macon 2021 … Accueil

https://fr-fr.facebook.com/thibaudagoston.truite/

https://www.instagram.com/thibaudagoston/?hl=fr

https://www.youtube.com/user/tibofaitlerigolo

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville