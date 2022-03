Ils s’aiment La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Ils s’aiment La comédie de Limoges, 24 juin 2022, Limoges. Ils s’aiment

du vendredi 24 juin au samedi 25 juin à La comédie de Limoges

Tous les bons et mauvais côtés de la vie de couple d’ Isabelle et Martin y sont abordés : de leur mariage où elle lui fait une révélation à une réconciliation après une dispute sur un repas avec Gérard et Toinette en passant par sa première conduite, une conversation téléphonique alors qu’ils sont avec leurs amants, une discussion assez animée sur leurs parents ! Le plus du spectacle ? Il est interprété par un vrai couple ensemble depuis 13 ans. Un spectacle de Pierre Palmade & Muriel Robin souvent copié, jamais égalé ! La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T22:00:00;2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Ils s’aiment La comédie de Limoges 2022-06-24 was last modified: by Ils s’aiment La comédie de Limoges La comédie de Limoges 24 juin 2022 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne