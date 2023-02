ILS REMONTENT LE TEMPS RECIT « ELECTRO-ANTARCTIQUE » ESPACE AVEL VOR, 10 février 2023, PLOUGASTEL-DAOULAS.

« ils remontent le temps » est un concert conférence climatique de la campagne océanographique ACCLIMATE, mission en mer de paléoclimatologie dans le courant circumpolaire Antarctique sur le navire Marion Dufresne. L’objectif de la mission est d’aller récolter des informations au fond de l’océan austral, de creuser et de prélever des carottes de sédiment en eau profonde. Dans cette proposition visuelle, textuelle et musicale, nous embarquons les spectateurs à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques et acoustiques, les mots interprétés nous entraînent à travers des émotions ainsi que dans une réflexion sur les désordres du monde. Lionel Jaffrès Lionel Jaffrès

