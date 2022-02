Ils remontent le temps Muséum d’histoire naturelle de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Ils remontent le temps Muséum d’histoire naturelle de Nantes, 14 mai 2022, Nantes. Ils remontent le temps

Muséum d’histoire naturelle de Nantes, le samedi 14 mai à 10:00

En 2016, deux artistes du Grain, Lionel Jaffrès et Xavier Guillaumin, accompagnés par deux scientifiques du CEARC (Culture Environnements Arctic Représentations Climat) Jean-Paul Vanderlinden et Juan Baztan, ont participé à quatre campagnes océanographiques en Antarctique pour mieux comprendre les climats du passé. Le muséum expose une série de photographies rendant compte de ces expéditions.

Entrée libre. Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Un récit climatique et une exposition photographique ! Muséum d’histoire naturelle de Nantes 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Muséum d'histoire naturelle de Nantes Adresse 12 rue Voltaire, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Muséum d'histoire naturelle de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Muséum d'histoire naturelle de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Ils remontent le temps Muséum d’histoire naturelle de Nantes 2022-05-14 was last modified: by Ils remontent le temps Muséum d’histoire naturelle de Nantes Muséum d'histoire naturelle de Nantes 14 mai 2022 Muséum d'histoire naturelle de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique