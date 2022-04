Ils remontent le temps Muséum d’Histoire Naturelle Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tout public Remonter le temps, c’est ce que font les chercheurs qui embarquent pour plusieurs semaines sur des navires océanographiques et vont prélever à plusieurs milliers de mètres de profondeur des carottes de sédiments pour comprendre les évolutions du climat. Pour le poète qui les accompagne et partage leur quotidien, c’est aussi un voyage initiatique et une réflexion philosophique sur les désordres du Monde. Le muséum de Nantes accueille une exposition d’images captées lors de ces expéditions, coproduite entre chercheurs artistes et scientifiques. Cet événement sera complété par trois récits {électro-antarctiques} plongeant le visiteur dans un voyage à travers les cinquantièmes hurlants ! Muséum d’Histoire Naturelle adresse1} Centre-ville Nantes 44000

