Ils remontent le temps – Exposition ARMORICA ESPACE CULTUREL, 23 février 2022, Plouguerneau.

Ils remontent le temps – Exposition

du mercredi 23 février au vendredi 11 mars à ARMORICA ESPACE CULTUREL

En 2016, deux artistes du Théâtre du Grain, Lionel Jaffrès et Xavier Guillaumin, accompagnés par deux scientifiques du CEARC (Jean-Paul Vanderlinden et Juan Baztan) ont participé à quatre campagnes océanographiques pour mieux comprendre les climats du passé dans trois régions du monde : Acclimate, Courant Circumpolaire Antarctique. Plusieurs centaines de photos ont été réalisées pendant les quatre campagnes en mer par les artistes et scientifiques embarqués. Venez découvrir à l’Armorica une sélection de ces photos. Entre paysages et vies quotidiennes sur les navires, elles rendent compte de la grande richesse de ce type d’aventure. Vernissage de l’exposition le vendredi 25 février, à 19 h, dans le hall de l’Armorica, en amont du spectacle « Ils remontent le temps » à 20h30.

Entrée libre, le mercredi et le vendredi de 14h à 18h

ARMORICA ESPACE CULTUREL 26 Rue d’Armorique, 29880 Plouguerneau Plouguerneau Milin Kergaele Finistère



