Il s’agit d’un concert/récit climatique sur la campagne Acclimate, mission en mer de paléclimatologie sur le navire Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique. Dans cette proposition visuelle, textuelle et musicale, le Théâtre du Grain embarque les spectateurs à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques et acoustiques, les mots interprétés nous entraînent à travers des émotions ainsi que dans une réflexion sur les désordres du monde. Lionel Jaffrès interprète son propre texte. Xavier Guillaumin et Dorian Taburet interfèrent par leur création musicale (rock – électronique – les bruits et roulements mécaniques quotidiens du navire – et l’espace de l’océan). Au cours de ce voyage, nous en venons nécessairement à réfléchir (sur) la marche du Monde. Durant une heure, le sensible et le poétique se mêlent au contenu scientifique et aux enjeux de la recherche en climatologie.

Entrée libre

