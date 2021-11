Ils nous enlèveront jusqu’à notre nom – Compagnie Lumière Noire Maison de quartier de Doulon, 2 décembre 2021, Nantes.

L’année 2021 marque les 20 ans de la loi Taubira déclarant l’esclavage et la traite crime contre l’humanité. À cette occasion, **Les Anneaux de la Mémoire** programment la pièce « **Ils nous enlèveront jusqu’à notre nom** », inspirée des romans _Bakhita_ de Véronique Olmi et _La Controverse de Valladolid_ de Jean Claude Carrière. La pièce est le fruit du projet du service jeunesse de La Courneuve avec le soutien du Studio Théâtre de Stains. ### Résumé de la pièce : C’est l’histoire de Bakhita, esclave soudanaise au début du 20ème siècle, l’histoire de Djangou, esclave aujourd’hui à Paris, l’histoire de Fatou, forcée à la mendicité, d’Elena, esclave sexuelle et d’autres sans nom, sans identité. Plusieurs époques, plusieurs destins croisés. Ils retracent toujours les mêmes sales histoires, toujours le même processus diabolique : un enlèvement, une mise au travail forcé, des coups, des sévices. [www.anneauxdelamemoire.org](https://www.anneauxdelamemoire.org)

Entrée libre et gratuite. Présentation du Pass sanitaire à l’entrée. Renseignements : 02 40 69 68 52, contact@annneauxdelamemoire.org

Maison de quartier de Doulon 1 Rue de la Basse Chênaie Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique



