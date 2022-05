ILS NICHENT PRÈS DE CHEZ VOUS ! Oignies, 22 mai 2022, Oignies.

ILS NICHENT PRÈS DE CHEZ VOUS ! Rue Alain Bashung Oignies

2022-05-22 – 2022-05-22

Rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

Oignies Le temps d’une balade dans les rues de la cité De Clercq chargée d’histoire, venez observer quelques oiseaux qui nichent près de chez vous. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et essayons de voir et entendre ces oiseaux typiques des cités du Bassin minier du Nord – Pas-de-Calais. Ensemble, nous apprendrons à les connaitre et à identifier leur habitat pour mieux les protéger. Alors, prenez une bonne paire de chaussures, des jumelles (si possible) et allons découvrir la biodiversité proche de chez vous !

Balade, en partenariat avec Aquaterra, Maison de l’environnement et la CPIE Chaîne des Terrils

info@9-9bis.com +33 3 21 08 08 00 https://9-9bis.com/

Le temps d’une balade dans les rues de la cité De Clercq chargée d’histoire, venez observer quelques oiseaux qui nichent près de chez vous. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, et essayons de voir et entendre ces oiseaux typiques des cités du Bassin minier du Nord – Pas-de-Calais. Ensemble, nous apprendrons à les connaitre et à identifier leur habitat pour mieux les protéger. Alors, prenez une bonne paire de chaussures, des jumelles (si possible) et allons découvrir la biodiversité proche de chez vous !

Rue Alain Bashung Oignies

dernière mise à jour : 2022-04-07 par