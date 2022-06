Ils ne savaient pas que c’était une guerre Satillieu Satillieu Catégories d’évènement: 07290

Satillieu 07290 Satillieu EUR Un film de J-Paul Julliand, réalisateur.Algérie, 50 ans après…Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, pour intervenir dans un conflit qui porte, à cette période, le nom « d’événements d’Algérie». patrimoine-satillieu@hotmail.com +33 4 75 34 96 64 http://www.mairie-satillieu.fr/ Satillieu

