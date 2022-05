Ils l’ont fait : Le tour de France à vélo Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours

Vienne

Ils l’ont fait : Le tour de France à vélo Médiathèque Maurice Fombeure, 13 mai 2022, Bonneuil-Matours. Ils l’ont fait : Le tour de France à vélo

Médiathèque Maurice Fombeure, le vendredi 13 mai à 20:30

Sabine et Yves sont deux cyclistes amateurs, habitués du club de Nouaillé Maupertuis. Au printemps 2021, ils se lancent un défi : faire le tour de France à vélo à la suite du tour officiel … C’est le début d’une grande aventure qui les mènera de Plougastel à Angoulême. Sabine et Yves nous raconteront leur tour de France. Tout public à partir de 14 ans. Sur inscription.

Sur inscription

Rencontre Médiathèque Maurice Fombeure Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Bonneuil-Matours Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-13T20:30:00 2022-05-13T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bonneuil-Matours, Vienne Autres Lieu Médiathèque Maurice Fombeure Adresse Rue du 8 mai 1945 Bonneuil-Matours Ville Bonneuil-Matours lieuville Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Departement Vienne

Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonneuil-matours/

Ils l’ont fait : Le tour de France à vélo Médiathèque Maurice Fombeure 2022-05-13 was last modified: by Ils l’ont fait : Le tour de France à vélo Médiathèque Maurice Fombeure Médiathèque Maurice Fombeure 13 mai 2022 Bonneuil-Matours Médiathèque Maurice Fombeure Bonneuil-Matours

Bonneuil-Matours Vienne