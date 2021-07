Chambord Domaine national de Chambord Chambord, Loir-et-Cher “Ils font vivre le patrimoine” : Rencontre libre avec l’artiste Lydie Arickx Domaine national de Chambord Chambord Catégories d’évènement: Chambord

Les œuvres de Lydie Arickx ont « pris racine » dans le château depuis le mois de mai 2021. Dans une diversité de formes, de formats, de techniques et de matériaux (toile, verre soufflé, bronze, bitume, béton, charbon, os, impression 3D, etc.), l’artiste plasticienne interroge la vie sous toutes ses formes, répondant à l’architecture organique de l’escalier à double révolution.

Rencontre libre | Salles d’exposition au deuxième étage du donjon

L’artiste invite les visiteurs à venir à sa rencontre pour partager ses émotions et répondre à la curiosité suscitée par ses créations autour de l’exposition Arborescence. Domaine national de Chambord 41250 Chambord Chambord Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

