ILS EXAGERENT THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu, jeudi 23 janvier 2025.

On voulait appeler ça la belle et le clochard mais c’était déjà pris… Ils exagèrent c’est un savant mélange des textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant. Ces 2 humoristes se retrouvent sur la même scène et à la même heure, pour le meilleur et pour le rire !Dans Coucou les moches Noémie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît ! Dans Saignant mais juste à point Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué ! Le meilleur de leur spectacle , c’est 1h30 de rire avec ces 2 humoristes complètement déjantés …et tout ça pour le prix d’1! Alors on fonce au théâtre car s’ils exagèrent… vous exagériez de les louper !Les billets Catégorie 1 Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/noemie-bousquainaud-and-thierry-marquet-ils-exagerent

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2025-01-23 à 20:30

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69