2022-11-26

13006 EUR 16 16 Dans « Coucou les moches » Noémie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît !

Dans « Saignant mais juste à point » Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué !



Le meilleur de leur spectacle réunis sur la scène de l’art dû, c’est 1h30 de rire avec ces 2 humoristes complètement déjantés …et tout ça pour le prix d’1 !

Alors on fonce au théâtre L’ Art dû car « s’ils ils exagèrent » .. vous exagériez de les louper .



Zygomatiques fragiles s’abstenir.



Avec Noémie Bousquainaud et Thierry Marquet « Ils exagèrent » c'est un savant mélange des textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant.

