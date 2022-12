Ils exagérent Caen, 31 décembre 2022, Caen .

Ils exagérent

8 Quai Vendeuvre Théâtre à l'Ouest Caen

2022-12-31 21:00:00 – 2022-12-31

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre

Caen

Calvados

Venez fêter la nouvelle année au Théâtre à l’Ouest !

Sur scène Thierry Marquet et Noemie Bousquainaud dans « Ils exagèrent ».

« Ils exagèrent ! » c’est un savant mélange des textes des spectacles de Noémie Bousquainaud et de Thierry Marquet pour un cocktail détonnant.

Dans « Coucou les moches » Noemie ose tout et c’est à ça qu’on la reconnaît !

Dans « Saignant mais juste à point » Thierry sait mieux que quiconque écouter et voir ce que personne n’avait remarqué !

Le meilleur de leur spectacle réunis, c’est 1h30 de rire avec ces 2 humoristes complètement déjantés… et tout ça pour le prix d’1!

Alors on fonce car vous exagériez de les louper. Zygomatiques fragiles s’abstenir…

contact@theatrealouest-caen.fr https://theatrealouest.com/

Théâtre à l’Ouest 8 Quai Vendeuvre Caen

