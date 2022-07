Ils étaient une fois, 26 novembre 2022, .

Ils étaient une fois



2022-11-26

6 13 C’est la raison qui a amené la chorégraphe Christine Colombani à choisir le thème de l’Amour.

Les couples se racontent et donnent le ton, l’énergie et la couleur du temps : années 20 ou années 50, peu importe, l’Amour reste intemporel et haut en couleur !

Le choix des musiques est des plus variés, allant de Gabriel Fauré à Yann Tiersen en passant par les chanteurs comme Barbara, Léo Ferré, Yves Montant, Gloria Lasso…

Un «grand écart» pouvant capter tous les publics ! Tendresse, humour, joie, mélancolie…

Tous ces sentiments, ces émotions transmises tout le long de ce spectacle, apportent également un petit plus de bonheur à qui veut bien l’attraper… comme on attrape le virus de l’amour !



VIBRATO

En ouverture du spectacle

MUSIQUE ÉLÉGIE DE GABRIEL FAURÉ

Un pas de 3 pour 3 danseurs



LE TEMPS D’UNE CHANSON !

MUSIQUE CHANSONS FRANÇAISES

Ballet pour 9 danseurs



IL SUFFIT D’UN JOUR…

MUSIQUE CHANSONS DES ANNÉES 20/30

DUKE ELLINGTON — CARLOS GARDEL

Ballet pour 12 danseurs







Chorégraphie Christine COLOMBANI

Lumières Éric VALENTIN

Costumes Amélie PINEAU et Christine COLOMBANI

dernière mise à jour : 2022-07-01