Ils Déménagent THEATRE BELLECOUR, 18 mars 2023, NICE.

Ils Déménagent THEATRE BELLECOUR. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Dîner et Théâtre Elo et Max le savent, la tâche va être compliquée… Avec le nouvel appart à trouver en urgence (et dans leurs moyens !), il faut aussi se mettre d’accord sur ce qu’on garde et ce qu’on jette ! Et les priorités de l’un ne sont pas forcément celles de l’autre ! Commence alors la valse des cartons, et quand en plus la famille, la belle famille et la voisine s’en mêlent, la tension monte et un bibelot insignifiant peut vite devenir un enjeu primordial pour la survie du couple ! Accueil à 19h pour dîner et théâtre à 21h– Traiteur La Rumeur. Pour tous renseignements, site de la Compagnie Bizane Ils Déménagent

THEATRE BELLECOUR NICE 14 RUE TRACHEL Alpes-Maritimes

