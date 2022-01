Ils chantent l’Amour avec Romain Podeur Médiathèque Estaminet Grenay Catégories d’évènement: Grenay

14h : Cérémonie officielle avec restitution des ateliers d’écriture de chansons menés par l’artiste auprès de différents publics ado et adulte 17h : Showcase exclusif de ROMAIN PODEUR Découvrez les chansons d’Amour écrites par les participants aux ateliers d’écriture menés par Romain PODEUR, auteur-compositeur-interprète invité de cette 6e édition des Nuits de la Lecture à Grenay. Médiathèque Estaminet 2 ter rue Jules Guesde 62160 Grenay Grenay Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T15:00:00

