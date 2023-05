ILOTOPIE / DERIVES : Spectacle poétique sur la Seine Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre, 3 juin 2023, Alfortville.

Le samedi 03 juin 2023

de 22h00 à 23h30

.Tout public. gratuit

Pour des questions de sécurités les voies sur berges d’Alfortville seront fermées au public.

Théâtre de paysage musical et lumineux sur la Seine

Petits et grands seront emportés par la magie de ces voyageurs du

fleuve, guidés par un musicien et trois acolytes perchés sur leurs embarcations, dont le ballet, musical et lumineux, se révèlera vu des ponts, des

quais ou des habitations, à partir du Pont du Port à l’Anglais jusqu’à Chinaroga.

Un théâtre de paysage inspiré du joueur de flûte des Frères Grimm, inédit en Ile-de-France.

Auteurs

& mise en scène : Dominique Noel & Bruno Schnebelin

Avec

les soutiens de: La Métropole du Grand Paris, la ville d’Alfortville, VNF, Haropa Port, Vélib Métropole, la

Croix Rouge Française et des associations de la commune.

Village du Fleuve – Parc de l’Ile au Cointre 60 quai Blanqui 94140 Alfortville

Contact : https://www.alfortville.fr/nuit-blanche https://www.facebook.com/Alfortville94/ https://www.facebook.com/Alfortville94/

©EricBienvenu0308 Spectacle Dérives de la compagnie ILOTOPIE