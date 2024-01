Ilot trésor Maison de l’Architecture de l’Isère Grenoble, jeudi 1 février 2024.

Ilot trésor Exposition de restitution de la résidence d’architecture « îlot République, quelle(s) perspective(s)? », pilotée par la m’A Isère en partenariat avec la Ville de Grenoble 1 février 29 mars Maison de l’Architecture de l’Isère Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T13:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T14:00:00+01:00 – 2024-03-29T18:00:00+01:00

Présentation :

La résidence d’architecture est un projet culturel créant les conditions d’une rencontre entre un architecte mandataire accompagné d’un ou plusieurs autres professionnels, et des populations, des élus, habitants, acteurs locaux, sur un territoire et dans un contexte donné.

Un architecte mandataire et son binôme sont accueillis pendant 6 semaines où ils sont en immersion. Ils habitent et travaillent sur place.

La résidence a pour vocation de contribuer à ouvrir le regard des habitants et des acteurs locaux sur les problématiques contemporaines liées à l’identité des villes et des territoires.

Elle doit également susciter le débat sur la production architecturale, les usages et les modes de vie ainsi que sur les liens entre l’habitat et l’environnement local, qu’il soit urbain, naturel ou agricole.

Situé sur l’îlot République, le bâtiment de la Maison du tourisme est achevé en 1975 et inauguré en 1976. Sa localisation centrale, proche de la Place Grenette et des Halles, amorce un ensemble de rues piétonnes desservant le quartier historique de Grenoble.

Aujourd’hui en 2023 ce bâtiment propose une mixité des activités (bibliothèque, salle de conférence, la Poste, magasin) et une diversité d’espaces publics (passage, terrasse) mais il ne répond ni aux attentes énergétiques actuelles, ni à la qualité des espaces attendus pour les services qu’il propose. Cette situation produit une impression de désengagement urbain et citoyen.

L’objectif de la résidence est de faire émerger des idées pour revaloriser l’ensemble de l’îlot république.

L’exposition :

Les architectes Luc Doin et Marie Ludmann ont imaginé le devenir, la réhabilitation ou la transformation de cet îlot à usage pluriel.

Grâce à une immersion pendant 6 semaines réparties en 3 sessions ils ont pu pointer les spécificités du lieu et son intégration dans le quartier, afin de faire émerger des pistes sur son évolution et ses nouvelles fonctionnalités possibles.

Découvrez dans cette exposition qui retrace le déroulé de la résidence, l’ensemble du travail de Luc et Marie et explorez « l’îlot trésor » et ses différents scénarii imaginés par les résidents, mettant en perspective le caractère spécifique de ce quartier très central, à la fois historique et dynamique.

Maison de l’Architecture de l’Isère 4 place de Berulle, 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « contact@ma38.org »}]

exposition résidence

Tonin/m’A Isère