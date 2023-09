Sortie Nature îlot fruitier des Glières Chantepie, 8 octobre 2023, Chantepie.

Sortie Nature Dimanche 8 octobre, 09h30 îlot fruitier des Glières 5€ d’adhésion au collectif + prix libre

Le 8 octobre de 9h30 à 11h30, nous nous retrouvons pour une première balade nature, menée par Stanislas Zaborowski, guide expert nature. Curieux de le connaître par avance, son site internet est disponible : https://lanatureavotreporte.fr/. Il sera présent pour pouvoir répondre à toutes nos questions et nous apporter des clefs d’observation de la faune et de la flore près de chez nous. Un rendu final de la balade nous sera proposé pour nous souvenir de ce qui a été vu, dit et expliquer pendant ces deux heures de balade dans la nature.

De plus, grâce à cela, le Collectif pourra compléter son inventaire de la biodiversité cantepienne. Vous pouvez d’ors-et-déjà le consulter en ligne via le lien suivant : [https ://inventaire.collectif-lesfolepis.org/?PagePrincipale](https ://inventaire.collectif-lesfolepis.org/?PagePrincipale).

L’objectif de cette balade nature est d’apprendre ensemble à observer la faune et la flore qui nous entoure, de manière précise et efficace. Savoir reconnaître les vertus d’une mauvaise herbe ou celle des chauves-souris, par exemple. Le groupe est limité à 10 personnes (à partir de 14 ans) pour pouvoir favoriser les observations, les questions et les réponses du guide.

RV au niveau de l’îlot fruitier des Glières, allée des glières.

Amateurs avisés ou juste curieux de la nature, vous êtes tous les bienvenus !

Le collectif les Fol’épis regroupe des habitant·es de Chantepie soucieux·ses de vivre au cœur d’une ville saine et habitable durablement pour l’ensemble des vivants

www.collectif-lesfolepis.org

îlot fruitier des Glières Allée des glières Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@collectif-lesfolepis.org https://lanatureavotreporte.fr/ https://www.collectif-lesfolepis.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:30:00+02:00 – 2023-10-08T11:30:00+02:00

balade biodiversité