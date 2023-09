Cueillette, tisane et paillage à l’îlot fruitier des Glières îlot fruitier des Glières Chantepie Catégories d’Évènement: Chantepie

Le collectif Les Fol'épis regroupe des habitant·es de Chantepie soucieux·ses de vivre au cœur d'une ville saine et habitable durablement pour l'ensemble des vivants. Retrouvez-nous sur www.collectif-lesfolepis.org

************************** Voici bientôt un an que les îlots fruitiers ont été plantés ! L’été a été relativement arrosé par ici, les arbres semblent avoir bien résisté aux jours ensoleillés du mois d’Août…

Le samedi 23 septembre, nous vous donnons rendez-vous sur l’îlot fruitier des Glières pour déguster une infusion de plantes arômatiques, et partager un gâteau goûtu !

Nous en profiterons pour faire un petit entretien de l’îlot et ajouter le paillage nécessaire pour que les arbres puissent affronter l’hiver ! îlot fruitier des Glières Allée des glières Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@collectif-lesfolepis.org »}] [{« link »: « https://www.collectif-lesfolepis.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cueillette, tisane et paillage à l'îlot fruitier des Glières
Samedi 23 septembre, 15h00-17h00
îlot fruitier des Glières
Allée des glières
Chantepie 35135
Ille-et-Vilaine
Bretagne
contact@collectif-lesfolepis.org
https://www.collectif-lesfolepis.org/

