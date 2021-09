Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Îlot contes Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Îlot contes Yzeure, 15 septembre 2021, Yzeure. Îlot contes 2021-09-15 10:30:00 – 2021-09-15 Médiathèque Yzatis Boulevard Jean-Moulin

Yzeure Allier Des lectures sont proposées par les médiathécaires pour les 0-5 ans. mediatheque@ville-yzeure.com +33 4 70 48 52 48 http://www.ville-yzeure.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

