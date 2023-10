Mexicraneos, Calaveras Ilôt Comtesse, 27 avril 2019, .

Mexicraneos, Calaveras 27 avril – 30 août 2019 Ilôt Comtesse Gratuit

Mexicraneos propose ces crânes “géants”, emblématiques de la culture mexicaine, customisés et colorés par de nombreux artistes à l’occasion du célèbre « Dia de los Muertos ». Célébré chaque 2 novembre au Mexique, cette Fête des morts très festive mélange traditions aztèques et fêtes chrétiennes. Et retrouvez les partout dans la ville.

Ilôt Comtesse rue de la monnaie lille 59021 Nord Hauts-de-France

