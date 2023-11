FILMAR 25e édition – Fiestas | Live Oca Fusion Ilôt 13 – L’Écurie Genève, 23 novembre 2023, Genève.

FILMAR 25e édition – Fiestas | Live Oca Fusion Jeudi 23 novembre, 22h30 Ilôt 13 – L’Écurie 10.-

Le Brésil est à l’honneur à L’Écurie ! Soirée concert, suivie d’un DJ set avec Oca Fusion : DJ Big T et le multi-instrumentiste Julius Patricio s’associent pour explorer des territoires musicaux fascinants et parfois méconnus de la musique brésilienne.

Percussions, timbres mélodieux et basses s’unissent pour créer une expérience sonore à couper le souffle. Un ensemble énergétique pour danser toute la soirée !

En partenariat avec Oca Arts

Ilôt 13 – L’Écurie Rue de Montbrillant 14, 1201 Genève Genève 1201 +41 22 734 69 82 http://www.ilot13.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/ilôt-13-lecurie/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T22:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:58:00+01:00

©Oca Fusion