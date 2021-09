Genève Alhambra Genève ILÔRKESTRA JOUE “LE BAMBOU TREMBLE” Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

ILÔRKESTRA JOUE “LE BAMBOU TREMBLE” Alhambra, 16 septembre 2021, Genève. ILÔRKESTRA JOUE “LE BAMBOU TREMBLE”

Alhambra, le jeudi 16 septembre à 21:30

Il y a dix-sept ans, guettant le ventre de ma femme s’arrondir joyeusement, l’envie me vint d’accoucher moi-aussi. Par la grâce d’une cigogne complice, la mise bas fût rapide, celle d’un robuste orchestre de 890 kilos, aux yeux multiples à dominante marron. La patiente AMR donne à cette orchestre l’occasion d’une seconde vie, et d’une création : “Le bambou tremble”. Yves Massy En collaboration avec La Bâtie-Festival de Genève Yves Massy, composition, direction Martin Wisard, saxophone alto Nicolas Masson, saxophone ténor, clarinette Matthieu Michel, trompette, bugle Ludovic Lagana, trompette Olga Trofimova, trombone John Aram, trombone Andrei Pervikov, Jocelyne Rudasigwa, contrebasse Noé Tavelli, batterie Marion Frétigny, percussion, marimba Manuel Gesseney, saxophone alto, flûte

CHF 40.- (plein tarif) CHF 25.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 20.- (titulaires de la carte 20 ans)

Le 40e AMR Jazz Festival aura lieu du 16 au 26 septembre 2021. Avec près de 40 événements, dont des concerts, et jams, une table ronde, une expo, des films, de la danse et même de la poésie ! Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T21:30:00 2021-09-16T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève lieuville Alhambra Genève