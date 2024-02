ILLYES FERFERA “TCHOUKCHOUKA” QUINTET #JazzDeDemain Le Baiser Salé Paris, mardi 23 avril 2024.

Le mardi 23 avril 2024

de 21h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif adhérent Paris Jazz Club : 16 EUR

Tarif Jeunes / Demandeurs d’emploi : 10 EUR

Tarif web : 20 EUR

Illyes Ferfera et son quintet de haut vol naviguent entre les territoires musicaux aux multiples mondes…

Le saxophoniste franco-algérien Illyes Ferfera décide de rassembler un quintet de haut vol, avec autour de lui la fine fleur de la nouvelle génération parisienne.

Ensemble, ils naviguent dans des territoires aux croisements de multiples mondes : des rythmiques ternaires d’Afrique du Nord (qu’Illyes Ferfera explore et détourne dans ses compositions), aux modes d’Olivier Messiaen, en passant par des sons directement inspirés de la scène jazz New-Yorkaise. Une musique pleine de fraîcheur, de finesses rythmiques et de prises de risques.

Ces cinq-là sont comme cinq chefs derrière leur fourneau pour vous concocter de savoureux tchoukchouka (mélanges) de saveurs musicales à déguster avec les oreilles.

Franco-Algerian saxophonist Illyes Ferfera decided to put together a high-flying quintet, with the finest musicians of the new Parisian generation around him.

Together, they navigate territories at the crossroads of multiple worlds: from the ternary rhythms of North Africa (which Illyes Ferfera explores and hijacks in his compositions), to the modes of Olivier Messiaen, via sounds directly inspired by the New York jazz scene. A music full of freshness, rhythmic finesse and risk-taking.

These five are like five chefs behind the stove, concocting tasty tchoukchouka (mixtures) of musical flavors for you to savor with your ears.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

