Illyes Ferfera — Tawâzun Quartet 38Riv Jazz Club Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 24 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22€

Tarif sur place : 20 à 25€

Jazz, compositions — En Arabe, Tawazûn signifie équilibre. Cette quête d’équilibre, qu’elle soit personnelle, esthétique, ou musicale est au centre du répertoire du quartet.

La musique du quartet puise ses racines à la fois dans les traditions musicales d’Afrique du Nord, dans la tradition Jazz Nord Américaine et d’Amérique Latine, et dans la culture musicale Française.

Le saxophoniste Illyes Ferfera puise son inspiration dans les musiques et rythmes traditionnels de son pays de naissance, l’Algérie. A cela s’ajoute des influences, du Gnawa marocain, du Raï de Cheikha Rimitti, et du jazz. Enfin, il y a cet ancrage dans la culture Européenne et Française.

Illyes Ferfera : saxophones, percussions, compositions

Simon Chivallon : piano

Tom Peyron : batterie

Arthur Henn : contrebasse

38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com

38riv