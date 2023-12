ILLYES FERFERA QUARTET « TAWAZÛN » Le Baiser Salé Paris, 20 février 2024, Paris.

Le mardi 20 février 2024

de 21h00 à 00h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif réduit (web) : 10 EUR

Tarif web : 16 EUR

Illyes Ferfera sax/compos, Simon Chivallon piano, Arthur Henn cbasse, Tom Peyron batterie

Le saxophoniste franco-algérien Illyes Ferfera présente son projet Tawazûn, en arabe « équilibre », au sein d’un quartet qui puise ses racines à la fois dans les traditions musicales d’Afrique du Nord, dans la tradition jazz nord-américaine et d’Amérique Latine, et enfin dans la culture musicale française. Inspiré par les rythmes traditionnels de son pays de naissance, l’Algérie, par les styles qui traversent l’Afrique du Nord du Gnawa marocain au Diwane algérien, ou encore par le raï de la superbe et regrettée Cheikha Rimitti… le saxophoniste ajoute à sa palette de compositions ses influences jazz personnelles : Archie Shepp, Karim Ziad, Steve Coleman, Anouar Brahem, Miguel Zenon, Chris Cheek, ou encore Guillermo Klein, ainsi que son ancrage dans la culture européenne et française avec des influences qui peuvent aller de Georges Brassens au chanteur/percussionniste André́ Minvielle avec il a collaboré à de nombreuses reprises.

Tout un programme donc, guidé par cette quête d’équilibre qu’elle soit personnelle, esthétique, ou musicale… Les prémices d’un album en préparation !

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

